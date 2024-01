Governo Tarcísio livra Eduardo Bolsonaro de R$ 100 mil em multas por não usar máscara durante a pandemia

Apoie o 247

247 - A Fazenda Pública do Estado de São Paulo apresentou à Justiça estadual um pedido de extinção de duas multas aplicadas ao deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). As penalidades estão relacionadas ao não uso de máscara de proteção contra a covid-19 durante visitas de Jair Bolsonaro PL) às cidades de Iporanga e Eldorado, no interior do Estado, ocorridas em 2021.

Segundo a coluna do jornalista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, as cobranças iniciais, somadas, superam os R$ 113 mil. Com a aplicação de juros e correção monetária, porém, a dívida hoje seria consideravelmente maior”.

Ainda conforme a reportagem, a Fazenda estadual fundamenta seu pedido de cancelamento das multas com base em uma nova lei sancionada pelo governador Tarcísio de Freitas. Essa legislação prevê o perdão de todas as multas aplicadas durante o período da pandemia.

