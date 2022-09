Grajaú e Itaquera: Lula participa de atos em São Paulo neste sábado

Os credenciamentos de imprensa para os dois eventos devem ser feitos até as 18h do dia 23 de setembro edit

Apoie o 247

ICL

Lula - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, da Coligação Brasil da Esperança, participarão de dois atos em São Paulo (SP), neste sábado (24/09). O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, e o ex-governador do estado, Márcio França, participarão dos dois comícios.

O primeiro será no Grajaú, na Zona Sul da capital, às 11h. Veículos de imprensa interessados na cobertura presencial devem solicitar credenciamento até as 18h do dia 23 de setembro, neste link.

O segundo comício será em Itaquera, Zona Leste de São Paulo, às 17h. Veículos de imprensa interessados na cobertura desta agenda de Lula devem solicitar credenciamento também até as 18h do dia 23 de setembro, neste link.

Os eventos serão transmitidos pelas redes do ex-presidente. A Coligação Brasil da Esperança é formada pelas federações FE BRASIL (PT/PV/PC do B) e PSOL/REDE, PSB, Solidariedade, PROS, Avante e o Agir.

Serviço

Ato na Zona Sul de São Paulo

Hora: 11h

Local: Praça Jardim Myrna, Grajaú, São Paulo (SP)

Credenciamento de imprensa: clique aqui

Entrega de credenciais para a imprensa: a partir das 9h30h, no local

Ato na Zona Leste de São Paulo

Hora: 17h

Local: Praça Brasil COHAB 2, Itaquera, São Paulo (SP)

Credenciamento de imprensa: clique aqui

Entrega de credenciais para a imprensa: a partir das 15h, no local

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.