Greve em SP: Metros funcionam parcialmente; confira a situação das linhas

247 - O Metrô de São Paulo acionou o plano de contingência e algumas estações de três das quatro linhas afetadas pela greve começaram a funcionar parcialmente por volta das 6h50, informa reportagem do G1.

Linha 1- Azul: funciona de Ana Rosa a Luz

Linha 2- Verde: funciona de Alto do Ipiranga a Clínicas

Linha 3-Vermelha: funciona de Santa Cecília a Bresser- Mooca

A Linha 15- Prata permanece fechada.

As linhas 4-Amarela e 5-Lilás funcionam normalmente, assim como todas as linhas Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). As transferências da CPTM para o Metrô, entretanto, permanecem fechadas.

