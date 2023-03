Greve: metroviários acusam Tarcísio de romper acordo; TRT derruba catraca liberada

Apoie o 247

247 - Os metroviários acusam o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), de romper o acordo para liberar catracas. A Justiça trabalhista derrubou o precedimento que liberou a entrada nas estações sem pagar.

Os trabalhadores afirmam que estão em seus postos de trabalho desde às 8h. As estações, no entanto, não estariam abrindo.

"Não estão abrindo as estações agora por culpa do governador, que quer romper o acordo que fez com a população de abrir o metrô com a catraca livre", afirmou o vice-presidente do Sindicato dos Metroviários, Narciso Soares, de acordo com o UOL.

Como está o quadro atual neste momento:

Linhas paradas: 1-Azul, 2-Verde, 3

Linhas operando: 4-Amarela e 5-Lilás

CPTM e EMTU operam normalmente

Rodízio de veículos suspenso

O que diz a categoria:

A categoria indica paralisação após ser ignorada pelo governo em diversas reivindicações:

“Devido intransigência do governo e direção do Metrô a categoria decretou greve a partir das 00h de 23/03 exigindo que a empresa pague nossos direitos. Exigimos também o fim das terceirizações e abertura imediata de concurso público mediante o quadro defasado de funcionários”, diz um trecho da nota.

