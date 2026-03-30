Gritos e pânico: veja o momento em que turbina de avião explode ao decolar no aeroporto de Guarulhos (vídeos)

247 - Imagens mostram o momento exato em que a turbina de um avião da Delta Air Lines explode durante a decolagem no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos, na noite de domingo (29). As informações foram divulgadas pela CNN Brasil.

No vídeo, a aeronave já está em procedimento de subida quando a turbina esquerda entra em combustão. Em poucos segundos, é possível ver uma explosão seguida pela saída de fragmentos em chamas, que se desprendem do motor e caem na área do aeroporto. Parte do material atinge o gramado, provocando um princípio de incêndio.

As imagens também captam o momento de tensão na comunicação com a torre de controle. No áudio, um operador alerta a tripulação sobre o problema: “fogo na asa”. A partir daí, o voo interrompe a subida e inicia os protocolos de emergência.

Outro trecho da gravação mostra a reação técnica da tripulação, que mantém o controle da aeronave mesmo após a falha. Em comunicação posterior, o piloto indica que o avião apresentava condições estáveis para retornar e pousar com segurança.

O registro ganhou repercussão por evidenciar a rapidez com que o incidente se desenvolveu e a gravidade da falha mecânica. Ainda assim, o desfecho foi considerado bem-sucedido do ponto de vista operacional, já que o avião conseguiu retornar ao aeroporto sem vítimas.O voo, que seguiria para Atlanta, acabou cancelado após o incidente.

A companhia aérea informou que a falha ocorreu no motor esquerdo da aeronave e pediu desculpas aos passageiros pelos transtornos.As imagens agora devem integrar a apuração sobre o caso, ajudando a esclarecer as circunstâncias da falha que levou à explosão da turbina.