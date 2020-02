Grupo ataca umbandistas com bomba, pedras e paus em São Paulo

247 - Os atques contra membros de religiões de matriz africana continuam a acontecer. Na última segunda-feira (3), em Ribeirão Preto (são Paulo), um terreiro de umbanda foi invadido por um grupo de pelo menos 30 pessoas, que lançaram uma bomba caseira dentro do local.

Os religiosos foram atacados com pedradas, pauladas, socos e pontapés. Uma das vítimas teve alguns dentes da boca quebrados durante o ataque.