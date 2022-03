Grupo de Puebla e UERJ promovem "Encontro Internacional da Democracia e Igualdade" no Rio

Apoie o 247

ICL

247 - O Grupo de Puebla promove no Rio de Janeiro na próxima terça (29) e quarta-feira (30) o "Encontro Internacional da Democracia e Igualdade", reunindo intelectuais e políticos, como os ex-presidentes Dilma Rousseff (PT) e Lula (PT), para debaterem "um novo modelo solidário de desenvolvimento".

As atividades formarão "um encontro histórico para pensar os desafios da luta pela democracia e a igualdade na América Latina e no mundo. O encontro contará com algumas das mais destacadas figuras intelectuais e políticas da região: presidentes e ex-presidentes, ministros/as e ex-ministros/as, diplomáticos e representantes legislativos de 11 países. Será uma oportunidade única de reflexão, formação e debate sobre os principais desafios na construção de um novo modelo solidário de desenvolvimento. Uma atividade organizada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e o Grupo de Puebla", destaca nota.

Confira a programação:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para participar presencialmente do evento, que acontecerá no Teatro Odylo Costa, filho e na Concha Acústica Marielle Franco da UERJ, é preciso se inscrever.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE