Grupo de Sara Winter será denunciado por fazer alusão à Ku Klux Klan

247 - O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) informou no Twitter que recorreu ao Supremo Tribunal Federal para uma representação contra um grupo da militante bolsonarista Sara Winter por alusão ao Ku Klux Klan.

"Representei com a bancada do PT contra o ‘300 do Brasil’ no STF, como grupo paramilitar de ultra direita e vou anexar na peça cenas de analogia do grupo ao Ku Klux Klan e outras ações fascistas de seus líderes. Ações contra a democracia e culto ao nazismo e racismo são crimes", escreveu o parlamentar no Twitter.

Na madrugada deste domingo (31), o grupo da militante protestou em frente ao STF com tochas, como costumavam usar membros da KKK, grupo supermcista branco conhecido pela perseguição aos negros.

Sara foi alvo de uma ação da Polícia Federal na quarta-feira (27) no âmbito do inquérito sobre fake news e ameaçou o ministro do STF Alexandre de Moraes, que autorizou a ação da PF e é relator do inquérito sobre fake news. "A gente vai descobrir os locais que você frequenta".

