Gusttavo Lima, Mumuzinho e Alexandre Pires se reúnem no Copacabana Palace para festa de bicheiro para 500 pessoas (vídeo)

Metrópoles - No dia em que o Brasil ultrapassou 432 mil mortos pela Covid-19, o Copacabana Palace (RJ) fechou todos os salões, na noite desta sexta-feira (14/5), para ser palco de uma festa blacktie, com direito a 500 convidados, entre famosos e anônimos, e vários shows concorridos.

Segundo informações obtidas pelo Metrópoles, o evento ocorre em comemoração ao aniversário do bicheiro Adilson Coutinho de Oliveira. Entre as principais atrações da noite, a mais aguardada é o show de Gusttavo Lima. Alexandre Pires também é um dos convidados. Os dois postaram fotos no hotel na tarde desta sexta (veja galeria abaixo). Na porta do evento, Mumuzinho foi flagrado pela reportagem.

A lista de convidados foi preparada pela famosa promoter Carol Sampaio. Para fugir dos curiosos, a entrada é feita pela porta dos fundos, na avenida Nossa Senhora de Copacabana, protegida por inúmeros seguranças. Na portaria, os baladeiros recebem máscaras ao entrar no prédio.

Antes das 22h, horário marcado para o início da festa, a aglomeração já acontecia. Em fila, os convidados esperavam para acessar o local.

Em posts no Twitter, o evento pipocou em alguns comentários. Uma internauta escreveu, inclusive, que fotografias eram proibidas. “Minha prima tá muito gata. Tá no Copacabana Palace tirando foto escondido porque nem com celular pode entrar”, disse. Outro usuário ressaltou preocupação com o número de pessoas: “Copacabana Palace agora. Para que fazer festa se em 6 meses todos estarão vacinados?”.

Empresário da construção civil, presidente do Clube Atlético Barra da Tijuca e tio do bicheiro Helio de Oliveira, o Helinho de Oliveira, presidente da Acadêmicos da Grande Rio, Adilson Coutinho de Oliveira também é investidor da carreira do funkeiro Kevin O Chris.

Em operações da Polícia Federal, o nome do aniversariante aparece no ramo das máquinas caça-níqueis. Em 2009, suas ligações telefônicas foram rastreadas pela Operação Furacão, que investigou a cúpula do jogo do bicho no Rio de Janeiro. Na época, Adilson era apontado como braço direito do bicheiro Jaime Garcia Dias.

Em outro episódio, em dezembro de 2011, Adilson também foi alvo de uma apreensão policial. Durante a Operação Dedo de Deus, que investigava o tio dele, a casa do anfitrião virou cena de filme. Na residência, localizada na Barra da Tijuca, foram apreendidos R$ 3,9 milhões, 2.950 euros, um computador, um carro blindado e uma réplica de fuzil Ak-47. Era tanto dinheiro que a Polícia Civil precisou recorrer a um carrinho de supermercado para recolher e retirar os maços de notas de R$ 50 e R$ 100.

Eduardo Paes

Em coletiva nesta sexta, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, foi questionado se tomaria atitudes em caso de descumprimento das regras previstas para realizações de evento na cidade. Na ocasião, o repórter chegou a citar especificamente a festa marcada para o Copacabana Palace. Paes respondeu que se estivesse fora das normas, a prefeitura tomaria providências.

Segundo a assessoria da Secretaria de Ordem Pública do Rio de Janeiro (Seop), eles visitaram o hotel, mas não encontraram nada fora do normal. “Fomos no Copacabana Palace mais cedo. Fizemos um termo de vistoria juntamente com a Vigilância Sanitária em nossa fiscalização, mas não havia nada fora de errado no momento da ação”, disse.

