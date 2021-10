Haddad: "a cada vez que Bolsonaro nos ameaçar, vamos dobrar a aposta" (vídeo)

Apoie o 247

247 - O ex-ministro e ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) discursou neste sábado (2) na Avenida Paulista na manifestação pelo "Fora Bolsonaro".

Segundo Haddad, os atos que acontecem neste sábado, especialmente o de São Paulo, são uma resposta às manifestações golpistas convocados por Jair Bolsonaro no 7 de setembro.

O petista salientou que, apesar das ameaças de Bolsonaro, o povo sempre "vai dobrar a aposta" na democracia. "Estamos dando uma resposta ao dia 7 de setembro. Essa avenida foi ocupada pelos bolsonaristas e nós resolvemos dobrar a aposta. E a cada vez que o Bolsonaro nos ameaçar, nós vamos dobrar a aposta. Vamos dobrar a aposta na democracia".

Haddad ainda cobrou que o impeachment de Bolsonaro seja colocado em pauta na Câmara dos Deputados, porque, de acordo com ele, não é possível esperar até a próxima eleição. "A eleição é daqui a um ano. Pergunte ao povo da periferia, ao povo do campo, pergunte aos desempregados, pergunte aos alunos do ensino médio que ficaram ao 'Deus-dará' se é possível esperar um ano para acabar esse pesadelo. Não dá".

Haddad discursa na Avenida Paulista pic.twitter.com/jJ5ADRq74r October 2, 2021





