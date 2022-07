Haddad, Alckmin e França aparecem de óculos 'juliet' em congresso da UJS

Os pré-candidatos ao governo de São Paulo, a vice-presidente e ao Senado dialogaram com a Juventude Socialista neste sábado e posaram para fotos bem humoradas edit

247 - Os pré-candidatos a vice-presidente na chapa do ex-presidente Lula (PT), Geraldo Alckmin (PSB), ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT), e ao Senado, Márcio França (PSB), posaram para fotos bem humoradas neste sábado (16) durante participação no 21° Congresso da União da Juventude Socialista. Os três políticos tiraram fotos com óculos 'juliet'.

Pelo Twitter, Haddad declarou: "estamos há muito tempo celebrando as conquistas que aconteceram entre 2002 e 2014, agora queremos voltar aqui e comemorar novas vitórias com vocês".

França disse estar com as 'energias renovadas' após participar do evento dos jovens.

Alckmin, ainda no ato, afirmou: "nós precisamos tirar esse facistoide da Presidência da República!", em referência a Jair Bolsonaro (PL).

