Haddad chama Edinho Silva para fazer plano de governo

247 - O pré-candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT) convidou o prefeito de Araraquara, Edinho Silva, para coordenar o plano de governo que será apresentado na corrida pelo Palácio dos Bandeirantes.

De acordo com reportagem do Metrópoles, Edinho Silva, que foi reeleito prefeito, não disputará eleições neste ano. "Sua gestão no município do interior paulista é considerada um cartão de visita a ser apresentado pelo PT durante o pleito deste ano", aponta o Metrópoles.

É justamente a gestão destacada de Edinho Silva em Araraquara que levou o município a ser alvo de constantes ataques de Jair Bolsonaro. Na pandemia, a prefeitura adotou medidas de enfrentamento da Covid-19 , com restrições de circulação no início da disseminação da doença no Brasil, na contramão de várias outras cidades e das ações do próprio governo federal, o que garantiu a redução de infecções, internações em UTI e de mortes registrada na comparação com demais municípios do mesmo porte.

