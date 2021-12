Haddad debocha de Bolsonaro por criticar passaporte de vacina: 'assim o TSE me multa por campanha antecipada'

"Imagine se tivesse o Haddad no meu lugar", disse Bolsonaro a apoiadores ao criticar exigência de vacinação para quem vem do exterior, medida adota mundo afora edit

247 - O ex-prefeito Fernando Haddad (PT), pré-candidato a governador de São Paulo, reagiu com ironia à crítica de Jair Bolsonaro (PL) contra a exigência de vacinação para pessoas que chegam ao Brasil.

Em declaração a apoiadores no cercadinho do Palácio do Alvorada, Bolsonaro criticou medida do governador do Pará, Helder Barbalho, que está exigindo o comprovante de vacinação e disse que jamais exigirá tal medida. "Imagine se tivesse o Haddad no meu lugar. Mas não queiram que a gente resolva todos os problemas", afirmou Bolsonaro.

Em resposta, Haddad afirmou: "Bolsonaro, desse jeito o TSE me multa por campanha antecipada". Certificados de vacinação são atualmente exigidos pela maioria dos países para viajantes vindos do exterior.

Também nesta quinta-feira, Bolsonaro atacou o governador paulista, João Doria (PSDB), por querer adotar a medida a sanitária. “Outro governador, aqui da região Sudeste, quer fazer o contrário. E ameaça: ‘Ninguém vai entrar no meu estado’. Meu estado o cacete, porra!. E se não tiver vacinado? E nós temos que reagir. E reagir como? Protestando contra isso”, afirmou o chefe do Executivo nesta quinta-feira (9).

