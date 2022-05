Haddad defende apoio de tucanos e diz que ‘quem tiver juízo vai com Lula’

Líder nas pesquisas para governador de São Paulo, Fernando Haddad pediu aliança com tucanos históricos e faz duras críticas às gestões Doria e Garcia edit

247 - O ex-prefeito de São Paulo e pré-candidato a governador do estado, Fernando Haddad (PT), defendeu que integrantes do PSDB apoiem a candidatura do ex-presidente Lula à Presidência.

Em entrevista à revista Veja, Haddad citou exemplos de tucanos que já se alinharam a Lula, como o ex-chanceler Aloysio Nunes e o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), indicado como vice na chapa petista. “E quem tiver um mínimo de juízo vai caminhar com Lula. Porque a alternativa é o desastre, é a catástrofe”, disse Haddad, que lidera as pesquisas de intenção de voto para governador.

Apesar do aceno ao PSDB, Fernando Haddad não poupa críticas ao partido no governo de São Paulo e diz que o ex-governador João Doria e seu sucessor, Rodrigo Garcia, não representam de fato o partido ao qual estão filiados. Haddad lembrou que Doria foi pressionado pela própria legenda a desistir da disputa presidencial. E Garcia filiou-se apenas para disputar a sucessão.

