Haddad e Márcio França definem critério sobre governo de SP: quem estiver melhor nas pesquisas será o candidato

247 - O ex-ministro e ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) e o ex-governador paulista Márcio França (PSB) parecem ter encontrado caminho para definir a cabeça de chapa para governador do Estado de São Paulo em 2022.

Segundo o site Poder 360, aquele que estiver pontuando melhor nas pesquisas sairá candidato ao governo de São Paulo em 2022. O outro disputará ao Senado, e seu partido também ficaria com a candidatura a vice-governador.

Se a cabeça de chapa ficar com o PT, o nome favorito para a vice é o de Jonas Donizette (PSB), ex-presidente da Frente Nacional de Prefeitos e ex-prefeito de Campinas (SP).

Haddad e França estão por trás da recente aproximação entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-governador Geraldo Alckmin (sem partido), que está cotado para ser candidato a vice.

Neste domingo (19/12), Lula e Alckmin estarão juntos em jantar do grupo Prerrogativas em São Paulo, que reúne muitos dos principais advogados do Brasil.

O jantar será no restaurante A Figueira Rubaiyat. Foram disponibilizados 500 convites, no valor unitário de R$ 500 –há uma fila de espera com 400 nomes. O valor arrecadado terá parte doada para a campanha “Tem Gente com Fome”, de auxílio a famílias carentes.

Além dos dirigentes do Prerrogativas, são esperados políticos de diversos partidos, incluindo presidentes de siglas, deputados, senadores e governadores, como Gleisi Hoffmann (PT) Gilberto Kassab (PSD) Carlos Siqueira (PSB); Luciana Santos (PC do B); Paulo Pereira da Silva (Solidariedade); Fernando Haddad (PT); Márcio França (PSB); Wellington Dias (PT); Paulo Câmara (PSB); Randolfe Rodrigues (Rede-AP; Simone Tebet (MDB-MS); Renan Calheiros (MDB-AL); e Rodrigo Maia (sem partido); Marcelo Ramos (PL-AM).

