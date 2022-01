Haddad: enquanto Lula é inocentado, ficamos sabendo que Moro ganhou um sítio e um triplex em um ano

Apoie o 247

ICL

247 – O ex-prefeito Fernando Haddad, que disputará o governo de São Paulo em 2022 pelo PT, destacou a virada histórica que ocorre no Brasil, com o encerramento definitivo do caso sobre o triplex do Guarujá, ao mesmo tempo em que o Brasil fica sabendo que o ex-juiz Sergio Moro, que destruiu 4,4 milhões de empregos ao quebrar as construtoras nacionais, ganhou nada menos do que R$ 3,5 milhões em apenas um ano da Alvarez & Marsal. Confira:

Enquanto @LulaOficial é inocentado de todas as falsas acusações contra ele, ficamos sabendo que Moro recebeu o equivalente a um triplex e um sítio por apenas um ano de trabalho na empresa que presta serviços para a Odebrecht. PUBLICIDADE January 28, 2022

