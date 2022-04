Haddad: "estamos maduros para governar São Paulo"

Apoie o 247

247 - O ex-ministro Fernando Haddad (PT) afirmou pelo Twitter nesta quarta-feira (6) que "estamos maduros para governar São Paulo", criticando a hegemonia do PSDB no estado.

Haddad, de acordo com as pesquisas, é o favorito para vencer o pleito, superando Márcio França (PSB), Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Rodrigo Garcia (PSDB). O último levantamento (SP-07095/2022), do Paraná Pesquisas, mostra Haddad com 31% das intenções de voto contra 17% de França, o segundo colocado.

Para o petista, "há um cansaço" em relação ao PSDB no estado, o que se reflete na desaprovação do atual governador, João Doria (PSDB). "Doria tem uma taxa de desaprovação muito elevada. Há um cansaço. Temos agora a oportunidade de promover uma alternância de poder com experiência, com segurança, com uma proposta que converse com o estado como um todo. Estamos maduros para governar São Paulo".

