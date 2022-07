Haddad lidera com 41,3% em SP e pode ser eleito em primeiro turno, aponta pesquisa

O percentual representa um índice maior que a soma das intenções de voto de todos os outros adversários do petista na disputa pelo governo do estado de São Paulo edit

247 - Uma pesquisa do instituto Badra Comunicação, divulgada nesta segunda-feira (25), mostrou Fernando Haddad (PT), com 41,3% na disputa pelo governo do estado de São Paulo. O percentual representa um índice maior que a soma das intenções de voto de todos os outros pré-candidatos.

De acordo com os números, Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidato de Jair Bolsonaro (PL), ficou em segundo lugar, com 17,9%. Na terceira posição apareceu o atual governador Rodrigo Garcia (PSDB), que soma 13,1%. Elvis Cezar (PDT) registrou 2,5% dos votos.

Vinicius Poit (Novo) e Gabriel Colombo (PCB) conseguiram 1,9% cada; Altino Júnior (PSTU) teve 1%, e Abraham Weintraub (Brasil 35), com 0,9%.

Brancos ou nulos é de 13,3%. Outros 6,2% dos entrevistados não sabem ou não responderam.

Foram realizadas 2.665 entrevistas em cidades de todo o estado de São Paulo, entre os dias 21 e 23 de julho.

Senado

Na disputa pelo Senado por São Paulo, Márcio França (PSB) lidera com 28,5%.

Em segundo lugar aparece a deputada federal bolsonarista Carla Zambelli (PL-SP), com 10,3%, seguida pela deputada estadual Janaína Paschoal (PRTB-SP), com 9,2%.

Em quarto lugar ficou o deputado federal Marco Feliciano (PL-SP), com 9,1%. Na quinta colocação apareceu Milton Leite (União Brasil), com 8,7%.

