Haddad lidera, mas apoio de Bolsonaro a Tarcísio acirra disputa eleitoral em São Paulo, mostra pesquisa

Em um cenário sem França e considerados os apoios de Lula e Bolsonaro, Haddad e Tarcísio de Freitas empatam tecnicamente, de acordo com levantamento do Paraná Pesquisas edit

Apoie o 247

ICL

247 - Levantamento presencial do Paraná Pesquisas, contratado pela BGC Liquidez Distribuidora, divulgado nesta segunda-feira (2) mostra que o ex-ministro Fernando Haddad (PT) lidera a corrida pelo governo de São Paulo com mais de dez pontos de vantagem sobre o segundo colocado.

Haddad aparece com 29,7% das intenções de voto no cenário 1, seguido por Márcio França (PSB), com 18,6%, e Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 15,2%.

Em uma disputa sem França, Hadda tem quase o dobro das intenções de voto de Tarcísio. Potr outro lado, quando são considerados os apoios do ex-presidente Lula (PT) a Haddad e de Jair Bolsonaro (PL) a Tarcísio, os dois candidatos empatam tecnicamente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja os cenários:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A pesquisa ouviu 1.820 pessoas de forma presencial entre 24 e 29 de abril. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2,3 pontos percentuais. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código SP-01683/2022.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE