Haddad lidera em São Paulo e Rodrigo Garcia empata com Tarcísio, em São Paulo, aponta Datafolha

Apoie o 247

ICL

247 - Pesquisa do Instituto Datafolha encomendada pela Globo e pelo jornal "Folha de S.Paulo" e divulgada nesta quinta-feira (15), mostrou que o candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT) manteve a liderança com 36% das intenções de voto no primeiro turno. Tarcísio de Freitas (Republicanos) passou de 21% para 22%, e o governador Rodrigo Garcia (PSDB), que disputa a reeleição, foi de 15% para 19%. Os candidatos do Republicanos e o tucano estão tecnicamente empatados. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

O ex-prefeito tem 41% das intenções de voto na região metropolitana de São Paulo, e 31% no interior do estado. Entre evangélicos, o petista conseguiu 29%, e entre os católicos, 38%.

Foram entrevistados 1.808 eleitores entre os dias 13 e 15 de setembro em 74 cidades paulistas. O nível de confiança foi de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-06078/2022.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.