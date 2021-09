Haddad lidera pesquisa para governo de SP com 20,7% das intenções de voto

Apoie o 247

247 - Pesquisa do Instituto Badra realizada na semana passada coloca o petista Fernando Haddad em primeiro lugar na corrida pelo Palácio dos Bandeirantes, com 20,7%.

O ex-governador Márcio França (PSB) está em segundo, com 17,6% das intenções de voto. Guilherme Boulos (PSOL) vem a seguir com 10%, enquanto Geraldo Alckmin aparece com 9,8%. Rodrigo Garcia (PSDB), que deve assumir o cargo no ano que vem e disputar a reeleição, tem 1,3%.

A informação é do Painel da Folha de S.Paulo.

