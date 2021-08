Haddad: “não há precedente para a destruição que estão fazendo na educação”

"As pessoas, com razão, preocupadas com pandemia e desemprego, talvez ainda não tenham se dado conta de que a destruição na educação é tão séria quanto nas outras áreas", considerou o ex-prefeito Fernando Haddad edit

247 - O ex-ministro da Educação Fernando Haddad afirmou não haver "precedente para a destruição que está acontecendo no Ministério da Educação". As declarações foram concedidas em entrevista à Rádio PT.

"As pessoas, com razão, preocupadas com pandemia e desemprego, talvez ainda não tenham se dado conta de que a destruição na educação é tão séria quanto nas outras áreas", considerou Haddad. "Há alguma consciência do que está acontecendo no meio ambiente, na cultura e nas relações exteriores, além do desemprego e da pandemia. Essas áreas estão recebendo maior atenção da imprensa. E a educação só agora começa a receber alguma atenção", acrescentou.

O ex-prefeito de São Paulo demonstrou preocupação com o sucateamento dos institutos federais e das universidades federais por meio de cortes drásticos. "A maneira como o ministro [Milton Ribeiro] está procedendo com a educação inclusiva, o descaso com as provas nacionais", denunciou.

O ex-ministro também rebateu as desastrosas declarações de Ribeiro sobre a universidade ser para poucos. "Nosso lema era universidade para todos os que tiverem nota", lembrou. "Todo mundo tem direito a crescer, o rico, o pobre, o preto, o branco, homem, mulher. Hoje, 40% da produção científica do Brasil são de cientistas mulheres", complementou.

