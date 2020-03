Haddad: “Não me impressionaria um encontro dos Bolsonaros com Adriano às vésperas de sua morte”

Ex-prefeito de São Paulo comentou sobre a proximidade do clã Bolsonaro com milicianos e disse que crimes já teriam sido desvendados em outros contextos políticos edit

Revista Fórum - Em entrevista ao Fórum Onze e Meia desta terça-feira (31), o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), comentou sobre a relação da família Bolsonaro com a milícia. Para ele, os crimes envolvendo o clã e o Escritório do Crime, do qual o ex-PM Adriano da Nóbrega fazia parte, já teriam sido desvendados em outro contexto político.

“Se nós estivéssemos em uma situação de normalidade, essas coisas já teriam sido desvendadas. Não me impressionaria um encontro dos Bolsonaros com Adriano às vésperas de sua morte. Acho que estão tentando de todas as maneiras [abafar o caso], mas não é difícil de imaginar o que esse pessoal fez no verão passado para acumular patrimônio como eles acumularam”, comenta o ex-prefeito.

