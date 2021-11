Haddad quer PDT nas negociações pelo governo de SP e espera conversar com Ciro Gomes

Apoie o 247

247 - Ex-prefeito de São Paulo e possível candidato do PT em 2022 ao governo do estado, Fernando Haddad afirmou ao UOL que o PDT, do pré-candidato a presidente Ciro Gomes, deve sim participar das negociações da esquerda na disputa pelo governo paulista, assim como PSB e PCdoB.

"Não há razão nenhuma para o PDT não sentar na mesa de negociação em São Paulo", afirmou. Ciro Gomes e o PDT têm causado rusgas no campo da esquerda brasileira nos últimos anos.

Em 2018, Ciro Gomes, após ficar de fora do segundo turno no pleito presidencial, preferiu viajar a Paris do que ficar no Brasil para apoiar a candidatura de Haddad contra Jair Bolsonaro. Mais recentemente, o pedetista tem se utilizado de ataques ao PT para se promover.

Haddad afirmou que quer dialogar com Ciro. O petista ainda contou manter conversas com o presidente do PDT, Carlos Lupi, para viabilizar uma aliança. "Se não der para estarmos juntos no primeiro turno, vamos estar no segundo".

