Haddad registra candidatura e declara patrimônio de R$ 595 mil à Justiça Eleitoral

247 - O ex-prefeito de São Paulo e candidato ao governo paulista, Fernando Haddad (PT), declarou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE)possuir um patrimônio da ordem de R$ 595.059,29. O valor declarado, quando corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) corresponde a um crescimento de 9% sobre a declaração feita em 2018, quando ele disputou a Presidência da República.

De acordo com UOL, o bem de maior valor declarado pelo petista é um imóvel, que já havia sido registrado na declaração de bens de 2018, avaliado em R$ 183 mil. Haddad também disse possuir aplicações de renda fixa que somam R$ 81.613,03, além de um apartamento avaliado em R$ 90 mil e quotas ou quinhões de capital que totalizam 140,4 mil.

Pesquisa telefônica do Instituto Real Time Big Data, contratada pela Record TV e divulgada na quarta-feira (3), aponta que Fernando Haddad lidera a corrida pelo Palácio dos Bandeirantes com 33% das intenções de voto, contra 20% do ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos) e 19% do governador Rodrigo Garcia (PSDB), que tenta a reeleição.

Segundo o levantamento, Tarcísio e Garcia estão tecnicamente empatados, uma vez que a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

A pesquisa ouviu 2.000 eleitores de São Paulo entre os dias 1 e 2 de agosto. O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo SP-06273/2022.

