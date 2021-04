Haddad: TVCultura virou o gabinete do ódio do Doria

247 - O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, usou suas redes sociais para condenar mais um ataque de Diogo Mainardi contra um entrevistado, desta vez o advogado criminalista, Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay.

Mainardi mandou Kakay tomar no c*, após o advogado fazer a defesa do Estado Democrátido de Direito.

Recentemente, Mainardi chamou Haddad de "poste de ladrão" e "imbecil” durante participaçã o do petista no programa.

A TVCultura de SP virou o gabinete do ódio do Doria. Que horror! — Fernando Haddad (@Haddad_Fernando) April 29, 2021





O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.