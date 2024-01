Helicóptero da PRF faz pouso forçado em avenida (vídeo)

Apoie o 247

247 - Um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal (PRF) fez um pouso forçado no meio de uma avenida nesta segunda-feira (8), em Belo Horizonte (MG). O transporte aéreo atuava no resgate a vítima de um acidente entre carretas na capital mineira.

De acordo com informações publicadas pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, o pouso de emergência não deixou alguém ferido, mas causou danos ao helicóptero. A vítima, que ficou presa às ferragens por causa da batida entre carretas de minério, foi transferida de ambulância para o HPS João XXIII.

A Polícia Civil afirmou ter acionado a perícia oficial para comparecer ao local e obter mais detalhes do incidente para ajudar na investigação.

