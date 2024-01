Helicóptero desaparecido: horário em que celular de passageira parou de enviar sinal dá novas pistas para buscas

O grupo partiu do Aeroporto Campo de Marte rumo à IlhaBela, no litoral edit

247 - O celular de Luciana Marley Rodzewics Santos, 46, uma das quatro pessoas que estavam no helicóptero desaparecido em São Paulo desde o último domingo (31), parou de emitir sinais às 22h14 do dia seguinte e tal informação ajuda as equipes de busca a localizar o paradeiro dos passageiros desaparecidos. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

"Não podemos descartar nada, mas se o telefone da Luciana ficou funcionando até o dia 1, às 22h14, que estávamos monitorando, ele ficou fora da água. Na água ele não iria transmitir [sinal]", afirmou o delegado Paulo Sérgio Pilz neste sábado (6), em entrevista ao programa Brasil Urgente, da TV Band.

Também estão desaparecidos o empresário Raphael Torres, 41, a Letícia Aumy Rodzewics Sakumoto, 20, filha de Luciana, e o piloto Cassiano Tete Teodoro.

O grupo partiu do Aeroporto Campo de Marte rumo à IlhaBela, no litoral. Já na serra do mar, o piloto relatou problemas de visibilidade por conta da neblina e fez um pouso de emergência em uma represa.

Na sequência, o helicóptero seguiu viagem e não foi mais localizado. Recentemente, veio à tona um vídeo de turistas filmando um clarão em uma região de mata perto de Ilhabela, mas a polícia ainda não confirmou se tratar do helicóptero específico.

