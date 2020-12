Helicóptero que caiu em Angra dos Reis não faz parte da comitiva de Bolsonaro

Informações sugeriam que o helicóptero podia pertencer à comitiva de Jair Bolsonaro, que, após evento em Itaguaí, esteve em Angra dos Reis para almoçar com o prefeito da cidade edit

Da Sputnik Brasil - Um helicóptero caiu no final da tarde de sexta-feira (11) no bairro de Mambucaba, em Angra dos Reis. A aeronave teria caído às margens da Rodovia Governador Mário Covas.

Chovia no momento do acidente na região. Ainda não há informações sobre vítimas, quantas pessoas estavam a bordo e modelo do helicóptero.

Inicialmente, informações sugeriam que o helicóptero podia pertencer à comitiva do presidente Jair Bolsonaro, que, após evento em Itaguaí, esteve em Angra dos Reis para almoçar com o prefeito da cidade.

A assessoria da presidência informou que a aeronave não fazia parte da comitiva. Segundo a assessoria, Bolsonaro deixou Angra no fim de tarde e está no Rio de Janeiro.

