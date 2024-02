Holandesa é presa com 8,5kg de metanfetamina no Aeroporto do Galeão

Apoie o 247

247 - Uma operação coordenada entre a Polícia Federal e a Receita Federal na manhã deste domingo (11), culminou na prisão em flagrante de uma holandesa, de 53 anos, transportando 8,5kg de "MDMA", uma substância psicotrópica sintética derivada da anfetamina, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, mais conhecido como Galeão. A mulher foi detida ao desembarcar de um voo proveniente de Amsterdã, capital da Holanda.

Agentes de Proteção da Aviação Civil (APAC), responsáveis pelo apoio à fiscalização aduaneira, identificaram uma irregularidade na bagagem da estrangeira, levantando suspeitas sobre um fundo falso. Ao acionarem os policiais federais da Delegacia Especial da PF no Aeroporto Internacional do Galeão (DEAIN), juntamente com servidores da Receita Federal, confirmaram a presença do compartimento oculto contendo a droga sintética, resultando na prisão em flagrante da passageira.

Após o registro do flagrante na DEAIN, a mulher foi encaminhada ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da justiça, respondendo pelo crime de tráfico transnacional de drogas, que pode acarretar uma pena de até 15 anos de reclusão.

A ação faz parte da operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), uma iniciativa que envolve a colaboração entre a Polícia Federal, Receita Federal, Forças Armadas e outros órgãos de segurança pública e fiscalização aeroportuária.

