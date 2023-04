Homem ateia fogo em ônibus no Rio e deixa três feridos (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - Um homem ateou fogo em um ônibus na cidade de Duque de Caxias (RJ), na tarde desta quarta-feira (5). Segundo informações preliminares divulgadas pelo SBT Rio, ele despejou gasolina em sua ex-mulher, mas acabou incendiando o veículo todo. Ele se feriu no ataque e foi preso.

Um outro homem, uma mulher e uma criança ficaram feridos no ataque na Avenida Brigadeiro Lima e Silva, no bairro Jardim Vinte e Cinco de Agosto. Segundo informações do G1, a criança de 5 anos está em estado gravíssimo e precisou ser entubada.

As vítimas foram identificadas como sendo: Cleber da Conceição Sirilo, 39 anos, Cristiane da Silva Moreira Nascimento, 47 anos, e uma menina de 5 anos.

Veja:

🚨URGENTE: Homem tenta jogar fogo em mulher e incendeia ônibus em Duque de Caxias. pic.twitter.com/gFCY6A06lx April 5, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.