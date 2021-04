Homem ateia fogo na prefeitura de Ribeirão Branco em protesto contra lockdown

O homem disse à polícia que teria cometido o ato em um momento de crise, já que a prefeitura fez um decreto na quarta-feira (31) com medidas restritivas para conter o colapso gerado pela Covid-19 edit

247 - Uma câmera de segurança registrou o momento em que um morador coloca fogo no prédio da Prefeitura de Ribeirão Branco (SP). O caso foi registrado nesta quinta-feira (1º). O homem de 46 anos, identificado como um cabeleireiro da cidade, foi preso na casa dele em flagrante. Como a prefeitura decretou ponto facultativo nesta quinta-feira, não havia expediente no local e ninguém ficou ferido. A reportagem é do portal G1.

Porém, as chamas danificaram algumas paredes da entrada do prédio e foram controladas por funcionários de um mercado que fica próximo.Como a prefeitura decretou ponto facultativo na quinta-feira, não havia expediente no local e ninguém se feriu.

O homem disse à polícia que teria cometido o ato em um momento de crise, já que a prefeitura fez um decreto na quarta-feira (31) com medidas restritivas que impedem a abertura de comércio não essencial, além de atividades religiosas, aulas e atividades presenciais.

