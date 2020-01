Homem atira no rosto da ex-companheira na frente do filho do casal de 5 anos em Suzano

247 - Um rapaz identificado como Wellington Delmiro da Silva é suspeito de atirar no rosto da ex-companheira, de 23 anos, em Suzano, na Grande São Paulo. De acordo com a Polícia Militar, ele teria cometido o crime na frente do filho deles, de 5 anos. O ataque ocorreu no sábado (4) e foi registrado por câmeras de monitoramento. O rapaz foi preso.

Dayane Moreira está internada em estado grave. Ela foi levada ao Pronto Socorro Municipal de Suzano e, depois, transferida para o Hospital Luzia de Pinho Melo, em Mogi.

De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, ela está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O quadro de saúde é estável, mas grave.