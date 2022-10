Homem de 89 anos é preso por racismo após ofender funcionários em loja de shopping no ES

As vítimas contaram que foram xingadas de "macacos pretos feios" e também ouviram do homem as expressões "vou matar todos os gays, pretos e mulheres feias" edit

247 - Um homem de 89 anos foi preso suspeito de praticar crime de racismo contra dois funcionários das Lojas Americanas do Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, na Grande Vitória, nesta quinta-feira (6). As informações são do portal G1.

De acordo com o boletim da Polícia Militar, Jurcelino Sebastianes de Araujo, chegou ao local e xingou os funcionários da loja, dois jovens de 22 e 20 anos.

As vítimas contaram aos policiais militares que foram xingadas de "macacos pretos feios" e também ouviram do homem as expressões "vou matar todos os gays, pretos e mulheres feias" e ainda "não gosto de gente preta".

Eu até gosto de preto", disse o homem no vídeo.

O homem também teria dito "mais uma macaca" se referindo a atendente de 20 anos.

Aos policiais militares, Jurcelino disse que estava brincando com os atendentes. Em um vídeo feito por um funcionários das Lojas Americanas ele disse que "até gosta de preto".

Jurcelino foi encaminhado à Delegacia Regional do município, onde foi autuado em flagrante pelo crime de racismo e depois encaminhado ao sistema prisional.

