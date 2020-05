Homem é demitido ao xingar criança para defender Bolsonaro na web

247 - A médica médica Maria Helena Pereira, de 56 anos, moradora de Santos, no litoral de São Paulo, foi atacada após se posicionar contra Jair Bolsonaro em uma postagem nas redes sociais. Um homem fez ofensas a profissional da saúde e ao seu neto de apenas quatro anos. No texto, ele fala da sexualidade da criança e insinua que ela o ensinava a ser criminoso. Após repercussão negativa, ele apagou a postagem e foi demitido da revista onde trabalhava.

Contrária a Bolsonaro, a profissional da saúde comentou: "Eu odeio o Bolsonaro" e disse que não entendia como as pessoas conseguiam apoiá-lo. Também afirmou que nem o neto apoiava o atual mandatário, como brincadeira. "Na hora que eu li, fiquei passada com a falta de respeito. Foi muito desagradável tudo isso", declara a médica em entrevista ao portal G1.

Após o comentário, um homem enviou a mensagem de cunho ameaçador, falando sobre a sexualidade da criança. "Por um acaso seu neto sabe enfiar um crucifixo no 'C'. Por um acaso, seu neto adora roubar as canetas dos amiguinhos, por um acaso seu neto enfia o dedinho na Batota da vovó", diz trecho do comentário do homem.





A revista em que o homem trabalhava se posicionou, após receber mensagens de pessoas que acompanharam o caso. Em uma postagem nas redes social da empresa, a organização diz que "repudia e não aceita nenhum tipo de discriminação, ofensa e agressão".

Ainda segundo o G1, o advogado criminalista Paulo de Jesus afirmou que o caso é classificado como injúria por não atacar diretamente a pessoa referida. "A difamação ataca a honra objetiva que é a reputação, enquanto a injúria ofende a honra subjetiva, que trata das qualidades do sujeito", disse.

"Dizer que determinada pessoa está envolvida em algum escândalo financeiro é um tipo de difamação. Agora, se chamasse a pessoa de ladrão estaríamos diante de um exemplo de injúria", exemplificou o advogado criminalista.

De acordo com o advogado, a pena para injúria pode ser de detenção de 1 a 6 meses, mais multa.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.