Homem é preso por suspeita de assassinato do galerista Brent Sikkema

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Alejandro Triana Trevez foi preso na manhã desta quinta-feira (18) sob a suspeita de matar o galerista Brent Sikkema no Rio de Janeiro, informou o portal UOL, citando a Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Brent G. Sikkema foi morto em um sobrado no Jardim Botânico, área nobre do Rio, na segunda-feira (15). Ele era coproprietário da Sikkema Jenkins & Co, em Nova York. O corpo apresentava 18 perfurações por arma branca, segundo informações da Polícia Civil do Rio de Janeiro.

continua após o anúncio

O homem cubano, que vivia no Brasil desde 2022, foi preso em um posto de gasolina na BR-050, entre os municípios de Uberaba e Uberlândia, em Minas Gerais, por policiais civis e agentes da PRF. A Polícia Civil também suspeita que Alejandro estivesse tentando fugir do país.

Romulo Assis, delegado do caso, disse ao canal GloboNews que o crime provavelmente contou com um mandante e mais um envolvido.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: