Homem joga pedra em bebê e mãe denuncia racismo: “me chamou de suja, de encardida”

247 - Um homem morador do bairro Botafogo, em Campinas (SP), atacou pedras e dirigiu ofensas na sexta-feira (4) a uma mulher e a uma bebê de 1 ano que brincavam em uma área de lazer de um condomínio fechado. Em vídeo compartilhado nas redes sociais, o homem chega a dizer que não colocou "essa merda dessa criança no mundo". A reportagem é do portal UOL.

A reportagem ainda informa que a mãe da garota, Júlia Barros de Andrade, e seu marido brincavam com a filha, de 1 anos e 6 meses, no parquinho do prédio por volta das 20h30, quando começaram a ouvir as reclamações, segundo relatou à EPTV.

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra o agressor discutindo com outros moradores e gritando contra a mulher: “Não coloquei essa merda dessa criança aí no mundo. Essa bosta, que saiu de você".

Além das imagens, Julia diz registrou um boletim de ocorrência após sofrer injúria racial do homem. "Me chamou de suja, me chamou de encardida”.

