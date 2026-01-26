Homem morre após ser arrastado por enxurrada e ficar preso sob carro durante forte chuva em SP

247 - Um homem morreu após ser arrastado por uma enxurrada e ficar preso debaixo de um carro durante um forte temporal que atingiu a Zona Norte de São Paulo na tarde de domingo (25). O caso ocorreu na Vila Guilherme e foi registrado como morte acidental. As informações são do g1.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, identificada como Romeu Maccione Neto, tentou retirar o próprio veículo que estava estacionado em uma via alagada quando foi surpreendida pela força da água. O idoso acabou sendo levado pela correnteza e ficou preso sob outro automóvel.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou a prestar atendimento no local, mas Romeu não resistiu e morreu ainda na via. A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos da perícia do Instituto de Criminalística.

Em depoimento à Polícia Civil, um frentista que trabalha em um posto de combustíveis em frente ao local relatou ter presenciado o momento em que o homem foi levado pela água. Segundo ele, houve uma tentativa de resgate, mas sem sucesso. "Ele entrou na água e tentou socorrer a vítima, mas disse que a força da água era muito intensa."

A família informou que o velório será realizado no Cemitério do Horto Florestal, na Zona Norte da capital paulista.

O temporal que atingiu São Paulo na tarde de domingo deixou as regiões Norte e Leste em estado de atenção para alagamentos, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), da Prefeitura de São Paulo. Em diversos pontos, ruas e avenidas ficaram completamente inundadas, dificultando a circulação de veículos e pedestres.

Um dos locais mais afetados foi a Avenida Luiz Dumont Villares, ao lado da estação Parada Inglesa do metrô, onde carros ficaram ilhados devido ao acúmulo de água. A situação foi registrada em vídeos que circularam nas redes sociais.

Na Grande São Paulo, os impactos do temporal também foram sentidos. Em Guarulhos, uma garagem subterrânea de um prédio localizado na Avenida Salgado Filho ficou totalmente alagada, causando prejuízos aos moradores.

Em nota, o CGE explicou que o mau tempo foi provocado pela chegada de áreas de instabilidade vindas do interior do estado. "A propagação de áreas de instabilidade vindas da região de Campinas provoca chuvas na forma de pancadas sobre a Grande São Paulo. De acordo com os dados do radar meteorológico da Prefeitura de São Paulo, os pontos mais intensos se concentram nos municípios de Mairiporã, Guarulhos e Arujá."

Moradores do bairro do Tucuruvi, também na Zona Norte, relataram rajadas de vento e queda de granizo durante o temporal. A Defesa Civil reforça a orientação para que a população evite áreas alagadas e não tente atravessar ruas com correnteza, mesmo que o nível da água pareça baixo.