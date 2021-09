Homem negro acusado injustamente de roubo e reconhecido em foto 3x4 é solto

Apoie o 247

247 - Após cinco dias preso, o motorista de aplicativo Jeferson Pereira da Silva, de 29 anos, finalmente pode ver a família ao ser solto nesta segunda-feira (13). O rapaz foi acusado de um roubo ocorrido em 2019 e reconhecido em uma foto 3x4 de quando ele tinha 14 anos. O habeas corpus foi aceito no Plantão Judiciário, mas a soltura só aconteceu nesta segunda por conta de um erro de digitação no alvará. "Foram os piores dias da minha vida, nunca mais quero voltar", disse Jeferson, em frente ao Complexo de Benfica, na Zona Norte do Rio. A informação é do portal O Dia.

Ao deixar o presídio, o rapaz se emocionou e contou como acabou sendo preso por um crime que não cometou. "Na quarta-feira me mandaram uma mensagem se passando por uma empresa que eu trabalhei, dizendo que iam refazer minhas contas e que faltava uma pendência no meu pagamento. Quando cheguei no shopping vieram três policiais, me abordaram e disseram que eu estava com um mandado de prisão", contou, em entrevista ao Bom Dia Rio.

Segundo Jeferson, ele já tinha conhecimento sobre a acusação, pois em 2020 foi à delegacia após saber da informação através de um polícial do Méier Presente. "Quando eu fui alertado, na mesma hora eu fui na delegacia, prestei depoimento, tudo certinho", explicou à TV. O jovem disse que foi alertado por um agente da Polícia Civil a procurar um fórum e saber se havia algum processo contra ele. "Eu esperei um pouco, fui no fórum e não tinha nada", disse.

