Homem que assassinou mulher no metrô de SP terá prisão preventiva

247 - O Tribunal de Justiça de São Paulo converteu nesta terça-feira (27) a prisão em flagrante de Luciano Gomes da Silva em preventiva. O aposentado de 55 anos matou a marretadas a passageira Roseli Dias Campos, de 46 anos, em uma estação do Metrô na segunda-feira (26). A reportagem é do portal R7.A O homem já possuía passagens anteriores pela polícia por homicídio (tentado e consumado) e havia deixado o sistema prisional em junho de 2018, conforme o boletim de ocorrência registrado na Delpom (Delegacia de Polícia do Metropolitano). A informação é do portal R7.

Ainda de acordo com as informações contidas no documento, o agressor disse aos policiais, após ser preso em flagrante pelo ataque, que fazia uso de medicamento controlado e que vozes diziam que a vítima o havia chamado de "mulher ou gay". Com o acusado, foram encontradas a marreta utilizada no ataque e uma faca de cozinha. O crime foi praticado por volta das 5h de segunda-feira (26) dentro de um vagão da Linha 1-Azul do Metrô,na estação Sé, no centro da capital.

