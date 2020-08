Homem vai preso em MG após fazer ataques racistas contra GCM

247 - Um guarda municipal de Contagem, na região de Grande Belo Horizonte, em Minas Gerais, foi alvo de discriminação racista por um homem que se recusava a obedecer as orientações do oficial, que pedia para todos colocarem máscaras e manter o distanciamento social. A informações é do BHAZ.

De acordo com a Guarda Civil, o oficial orientava pessoas em fila de uma agência bancária e explicava sobre os riscos da aglomeração em uma fila, sobre a importância do uso de máscaras em lugares públicos e o distanciamento previsto por decreto municipal de enfrentamento à Covid-19.

Foi quando um homem começou a dirigir uma série de palavras contra o guarda, dizendo que descumpriria as orientações e que o agente de não deveria estar ali, por fazer o que não era serviço dele.

Apesar dos pedidos dos populares para que o homem respeitasse o guarda, ele se aproximou do oficial e continuou com as ofensas, e em um momento fez um gesto que mostrava a cor da pele dele diferente da do guarda, que é negro.

O homem recebeu voz de prisão, sendo conduzido para a 6ª Delegacia de Polícia Civil da cidade. Ele poderá responder por injúria racial, que segundo o artigo 140 do Código Penal, tem como pena de um a seis meses de reclusão ou pagamento de multa.

