Horas após vitória no STJ, Garotinho sofre derrota na Justiça Eleitoral do Rio

Carta Capital - O ex-governador Anthony Garotinho (União Brasil), précandidato ao governo do Rio de Janeiro, pode sofrer um revés no restabelecimento de seus direitos políticos. Nesta quinta-feira 14, o mesmo dia em que o Superior Tribunal de Justiça afastou os efeitos de uma condenação contra o político por improbidade administrativa, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio confirmou uma sentença por compra de votos. Garotinho foi condenado por corrupção eleitoral e cooptação ilícita.

Por unanimidade, os desembargadores do TRE-RJ rejeitaram embargos de declaração interpostos por Garotinho, última etapa antes da conclusão do processo na segunda instância eleitoral. A medida pode torná-lo inelegível por mantê-lo enquadrado na Lei da Ficha Limpa.

Anthony Garotinho se manifestou por meio da seguinte nota: “A assessoria de imprensa do pré-candidato ao governo do estado Anthony Garotinho esclarece que a decisão do TRE hoje não tem validade, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, instância superior da Justiça brasileira, já anulou toda a Operação Chequinho numa ação julgada anteriormente”.

