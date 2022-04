Hospital atualiza quadro do ex-BBB Rodrigo Mussi, após sofrer grave acidente de carro

Ele está internado no Hospital das Clínicas, no centro de São Paulo edit

247 - O ex-BBB Rodrigo Mussi passou por uma cirurgia na cabeça na noite desta quinta-feira (31), após sofrer um acidente de carro em São Paulo. As informações são do portal G1.

Ele permanecerá em observação nas próximas 48 horas, para que sejam definidos os novos procedimentos e medicações.

As informações foram divulgadas pela assessoria de imprensa do ex-BBB. Mussi participou desta 22ª edição do programa.

Ele está internando no Hospital das Clínicas, na Zona Oeste da capital paulista. Um boletim médico deve ser divulgado pelo hospital na manhã desta sexta (1°).

Ainda de acordo a assessoria de imprensa de Mussi, o estado de saúde é considerado "delicado, porém, estável".

Mussi estava em um carro por aplicativo que se chocou com um caminhão na madrugada desta quinta na Marginal Pinheiros.

O passageiro estava sem cinto de segurança e foi arremessado do veículo, sofreu múltiplas lesões e foi levado ao Hospital das Clínicas.

