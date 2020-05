Hospital do RJ comunica que não receberá mais novos pacientes: 'Vão morrer por falta de insumos'

Responsáveis pela administração do Hospital Estadual Anchieta, no Caju, pediram isenção de responsabilidade por ausência de atendimento médico. Unidade aguarda repasse da Secretaria de Saúde, que pediu dois dias para encontrar uma solução edit

247- A administração do Hospital Estadual Anchieta, no Caju, na Zona Norte do Rio, enviou um documento ao Ministério Público do Rio de Janeiro pedindo a isenção de responsabilidade em caso de falta de atendimento médico na unidade. A informação é do portal G1.

O Instituto Diva Alves do Brasil, que administra o hospital, disse que não poderá mais receber novos pacientes por falta de estrutura e materiais hospitalares. O hospital foi considerado uma unidade de referência para o tratamento dos casos de Covid-19, com 75 novos leitos para combater a doença.

"Não iremos mais receber pacientes novos, em virtude da falta de insumos e material médico-hospitalar, e que qualquer paciente novo que dê entrada na unidade irá morrer por falta de insumos que garantam a prestação de um serviço de saúde eficiente", dizia o comunicado ao MP.

