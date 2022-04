Ícone da web, Aline Borel é encontrada morta em praia do RJ

De acordo com informações compartilhadas pelo assessor Pedro Henrique Guerra, nas redes sociais, Aline levou dois tiros no rosto edit

Metrópoles - Ícone da web, Aline do Borel foi encontrada morta aos 28 anos nessa quinta-feira (21/4) na Praia do Dentinho, em Araruama, município do Rio de Janeiro. De acordo com publicação compartilhada pelo assessor dela, Pedro Henrique Guerra, nos Stories, ela levou dois tiros no rosto. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Cabo Frio e a família aguarda a liberação para o sepultamento.

Famosa desde meados de 2015, quando seus vídeos cantando composições próprias, incluindo “É cansativa a vida do crente” e “Eu vacilei, pô. Estou ciente” viralizaram, Aline do Borel chegou a marcar presença em programas de TV e somar 30 mil seguidores no Instagram.

