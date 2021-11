Idosa de 79 anos é atacada por tubarão em SP. É o terceiro caso em menos um mês no estado

Apoie o 247

247 - Uma idosa de 79 anos foi atacada no último domingo (14) por um tubarão na Praia Grande, em Ubatuba, litoral norte de São Paulo. A idosa teve um corte de cerca de 25 centímetros na perna. Foi o terceiro caso em menos de um mês no estado. Um menino de 11 anos foi ferido na perna por um tubarão no dia 15 em Ilha Comprida, no litoral sul. No começo do mês, um turista francês também foi atacado por um tubarão.

De acordo com o portal G1, a Universidade Estadual de São Paulo (Unesp) confirmou o ataque e a suspeita é de que tenha sido vítima da espécie tubarão-tigre ou cabeça-chata, ambos de porte médio.

A vítima é de Minas Gerais e estava na cidade para o feriado de Proclamação da República.De acordo com a prefeitura, ela foi socorrida para a Santa Casa e teve o ferimento suturado.

