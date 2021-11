Idoso é linchado até a morte após falsa acusação de abuso sexual

Apoie o 247

247 - Um idoso de 63 anos foi assassinado em Belo Horizonte após um linchamento que se deu por causa de uma falsa acusação de abuso sexual, de acordo com investigação da Polícia Civil, que divulgou a conclusão do inquérito nesta segunda-feira (29)

O idoso foi morto em 17 de setembro na Vila Andiroba. Ele era funcionário da prefeitura e conhecido como "Vô".

O homem foi espancado até a morte em um assassinato brutal, segundo a polícia.

A delegada Mônica Carlos contou que a falsa denúncia foi feita a criminosos da região por uma mulher que tem envolvimento com o tráfico. "Inicialmente, como ele era conhecido como 'Vô' na região, os traficantes locais não fizeram nada com ele. Pediram autorização [aos chefes do tráfico] se podiam ou não ceifar a vida dele nas condições que foi ceifada. Esse tipo de crime de pedofilia, de estupro, a comunidade às vezes não aceita, não tolera. Naquela localidade não seria diferente. Então, ele foi morto de maneira cruel".

Após o crime, no entanto, contou Mônica, os criminosos souberam que a acusação era falsa. "Ele estava simplesmente urinando na via pública e essa mulher passou com o filho dela e não gostou da situação. Como ela tem um poder e domínio, ela ligou e mentiu".

Ao saberem da mentira, os traficantes expulsaram a mulher da comunidade "porque, da mesma forma que eles não toleram estupro, pedofilia, eles não toleram mentira. E eles viram que mataram um inocente".

A delegada alertou para os riscos de civis tentarem fazer justiça com as próprias mãos. "Pode acontecer o que aconteceu. Errarem, matarem um inocente. Nós da polícia, por exemplo, para gente prender alguém, fazer um mandado de busca, há uma investigação por trás, a gente não faz isso com toda facilidade, né? Tem toda uma investigação, apuração, justamente para não haver injustiça".

