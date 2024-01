Idoso sonha com tesouro debaixo de casa, cava buraco de 40 metros e morre dentro dele

Vítima teria escorregado do assento de acesso e caído no fundo do poço edit

247 - O idoso João Pimenta da Silva, de 71 anos, cavou um buraco de 90 centímetros de diâmetros e 40 metros de profundidade em sua casa, no município de Ipatinga, em Minas Gerais, após sonhar que haveria ouro embaixo da casa. Segundo informações repassadas por vizinhos, o homem teria ficado obcecado com o “um sonho espiritual” e gastado tudo o que tinha. No entanto, a obsessão pelo tesouro custou a sua vida.

De acordo com o Metrópoles, o Corpo de Bombeiros informou ao Metrópoles que recebeu um chamado por volta das 13h35 da tarde desta quinta-feira (4), no bairro Betânia, de que um homem teria falecido após sofrer uma queda em um buraco de aproximadamente 40 metros de proximidade.

Segundo a corporação, a vítima teria escorregado do assento de acesso e caído no fundo do poço. Ele estava trabalhando na retirada de água e lama encontrada no buraco. João da Silva apresentou politraumatismo, fraturas expostas nas duas pernas, fratura de quadril, laceração do abdômen e tronco, trauma cranioencefálico grave, escoriações generalizadas, já sem sinais de vida.

