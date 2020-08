Inauguração de loja gera aglomeração e correria no Rio de Janeiro (vídeo)

Caso acontece em meio à pandemia do coronavírus, que matou mais de 112 mil pessoas no país edit

Revista Fórum - Um vídeo que circula nas redes sociais mostra correria e aglomeração na inauguração de uma loja de atacado na Taquara, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O caso aconteceu nesta quinta-feira (20).

Imagens registraram uma multidão agrupada entrando correndo no estabelecimento. Caso acontece em meio à pandemia do coronavírus, que matou mais de 112 mil pessoas no país.

“Em plena pandemia do novo coronavírus, a inauguração de uma loja de atacado causou aglomeração na manhã desta quinta-feira (20) na Taquara, na Zona Oeste do Rio. Na abertura dos portões, dezenas de pessoas agrupadas entraram correndo no estabelecimento.” @g1rio pic.twitter.com/OyuhBuuKUo August 21, 2020

