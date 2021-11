Incêndio atinge casas na comunidade do Boi Malhado, em SP (vídeo)

Apoie o 247

Clube de Economia

Metrópoles - Um incêndio atinge a comunidade do Boi Malhado, no bairro do Limão, zona norte de São Paulo, na noite desta segunda-feira (8/11).

No Twitter, o Corpo dos Bombeiros confirmou o fogo na Avenida Deputado Emílio Carlos e informou que deslocou para o local 17 viaturas.

Ainda segundo a corporação, 5 casas foram atingidas e pelo menos 7 pessoas ficaram feridas, mas, felizmente, não há registro de mortos.

PUBLICIDADE

Mano do céu, mais uma favela aqui na quebrada pegando fogo hoje, agora é a do Boi Malhado atras do Hospital Cachoeirinha pic.twitter.com/V4d7Ex8jnX — biosbug (@biosbug) November 8, 2021

Leia a íntegra no Metrópoles.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE